الحلفي: مروجو الأخبار الكاذبة التي تستهدف سائرون مفلسين انتهازيين

2019/12/26 | 12:41 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

وصف النائب عن سائرون سعد مايع الحلفي، اليوم الخميس، مروجي الأخبار الكاذبة عن عقد كتلته اجتماعات جانبية لاختيار رئيس الحكومة بالمفلسين الانتهازيين.

وقال الحلفي في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "أبناء الشعب العراقي يعرفون جيداً من هم أعضاء كتلة سائرون ويعلمون أنهم انبثقوا من رحم المعاناة والمقاومة للظلم والفاسدين"، مبيناً إن "هنالك اطراف تحاول تحشيد الرأي العام ضدنا في محاولة يائسة لصرف الأنظار عن مفاسدهم ومآربهم الدنيئة عبر اطلاق تهم لا تمت للواقع بصلة".

وأضاف الحلفي إن "كتلة سائرون النيابية تقف موقفاً ثابتاً مع المتظاهرين وتلتزم التزاماً وطنياً وشرعياً بتنفيذ طلباتهم بشكل كامل"، لافتاً إلى إنها اعلنت عن موقفها الداعم لساحات التظاهر بكل صراحة وعملت على تحقيق تطلعات الجماهير بصورة عملية وليس كبعض القوى التي تظهر تعاطفها في العلن وتبدي استياءها بالخفاء.

الحلفي أوضح: إن "عدداً من الشخصيات السياسية التي لا ترغب بالاصطفاف مع المتظاهرين تحاول بشتى الطرق زرع الفرقة بين كتلة سائرون وبين أبناء الشعب العراقي"، مشيراً إلى إنها تتعامل مع بعض الاعلاميين المرتزقة لفبركة اخبار ولقاءات لا أساس لها من الصحة لتحقيق مطامع رخيصة وكسب تأييد زائف سرعان ما ينكشف.

كما أكد عضو مجلس النواب عن كتلة سائرون بأن "كتلته ملتزمة بتخويل أبناء الشعب العراقي في اختيار رئيس الحكومة المقبل كونهم مصدر السلطات وشرعيتها"، ملفتاً النظر إلى : إن "سائرون لم ولن تعقد أي اجتماعات جانبية مع أي جهة سياسية لاختيار مرشح الرئاسة القادم".

وشدد الحلفي على ضرورة توخي الدقة والموضوعية في تداول المعلومات واستسقاءها من مصادرها الرسمية وعدم اللجوء إلى الاساليب والطرق الملتوية ، واصفاً مروجي الأخبار الكاذبة والمفبركة التي تستهدف كتلة سائرون بالمفلسين الانتهازيين الذين يحاولون التلاعب بمشاعر الجماهير ويثيرون المشاكل والقلاقل.

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