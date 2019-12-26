مستشار العبادي السابق: لا انتخابات مبكرة الا بعد عامين

2019/12/26 | 12:41 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الاحباريةقال احسان الشمري رئيس مركز التفكير السياسي ومستشار رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، أن لا انتخابات مبكرة الا بعد عامين.وفي تغريدة مقتضبة على حسابه...

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