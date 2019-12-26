بالصور... التطوارت الجديدة لمنفذ عرعر الحدودي

2019/12/26 | 12:42 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي ،اليوم الخميس، صوراً تظهر منفذ عرعر الحدودي بعد انتهاء اعمال الترميم والتأهيل الخاصة به.

ومن المؤمل افتتاح المنفذ يوم الأحد القادم خدمة للعراق.

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