بيان المرجعية: لا نؤيد من كان في السلطة سابقا لرئاسة الوزراء

2019/12/26 | 12:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جدد الموقع الرسمي للعتبة الحسينية المقدسة نشر نص البيان الذي صدر من مكتب المرجع الديني السيد علي الحسيني السيستاني في العاشر من أيلول عام الفين وثمانية عشر بخصوص اختيار رئيس الوزراء.

وجاء في نص البيان، نفي خبر يتعلق بتسمية المرجعية عدداً من السياسيين ورفض اختيار أي منهم لموقع رئاسة الوزراء.

واكد البيان حينها ان ترشيح رئيس مجلس الوزراء من صلاحيات الكتلة الاكبر بموجب الدستور وليس للآخرين رفض مرشحها، مبينا ان التعبير بالرفض لم يصدر من المرجعية الدينية، كما انها لم تسم اشخاصاً معينين لأي طرف بخصوصه، وانما ذكرت لمختلف الاطراف التي تواصلت معها انها لا تؤيد رئيس الوزراء القادم إذا اختير من السياسيين الذين كانوا في السلطة في السنوات الماضية، بلا فرق بين الحزبيين منهم والمستقلين، لانّ معظم الشعب لم يعد لديه أمل في أي من هؤلاء في تحقيق ما يصبو اليه من تحسين الاوضاع ومكافحة الفساد.

واكد البيان انه اذا تمّ اختيار وجه جديد يعرف بالكفاءة والنزاهة والشجاعة والحزم كان بالإمكان التواصل معه وتقديم النصح له، وخلاف ذلك فإن المرجعية تستمر على نهجها في مقاطعة المسؤولين الحكوميين.

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