2019/12/26 | 12:44 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار خطاب ملكة بريطانيا إليزابيث بمناسبة عيد الميلاد، الكثير من التساؤلات عن طبيعة العلاقة التي تجمعها بحفيدها الأمير هاري وزوجته الممثلة الأميركية السابقة ميغان ماركل، وذلك لأن الملكة ظهرت وبجوارها مجموعة من الصور لأفراد عائلتها، باستثناء دوق ودوقة سا****.وظهرت الملكة إليزابيث وبجوارها صورا لزوجها الأمير فيليب، وصورة للأمير تشارلز وزوجته كاميلا، وأخرى للأمير وليام

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أين صورة هاري وميغان تكهنات بعد خطاب الملكة إليزابيث وكالة صدى الاعلام للانباء.

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