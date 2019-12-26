الحشد يعلن وضع خطة لحماية احتفالات المسيحيين بعيدي الميلاد ورأس السنة في نينوى

2019/12/26 | 12:44 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- نينوى

أعلنت هيأة الحشد الشعبي، الخميس (26 كانون الأول 2019)، وضع خطة لتأمين اختفالات المسيحيين بعيدي الميلاد ورأس السنة في محافظة نينوى.

وقال بيان للهيأة تلقته (بغداد اليوم)، إن "قوات الحشد وضعت خطة لحماية احتفالات المسيحيين بعيدي الميلاد ورأس السنة في محافظة نينوى".

وكان عدد من مواطني نينوى قد أقاموا قداساً بمناسبة ولادة السيد المسيح في كنيسة (الطاهرة الكبرى) في الحمدانية وايضا كنيسة (مارقويا) في بطنايا.

وحضر القداس جمهور غفير من المواطنين الذين عبروا عن فرحتهم بإقامة هذه القداس برعاية القوات الامنية لغرض تقوية اواصر المحبة والتعاون ما بين القوات الامنية وابناء الطائفة المسيحية واعتبارهم جزء لا يتجزأ من مكونات الشعب العراقي الصابر.

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، الخميس (26 كانون الاول 2019)، عن القبض على عصابة متورطة بعمليات إرهابية واغتصاب وسطو مسلح شمالي العاصمة بغداد.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مفارز مديرية مكافحة اجرام بغدا

بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر أمني من محافظة ديالى، الخميس (26 كانون الأول 2019)، بمقتل وإصابة ثلاثة أشخاص بنزاع عائلي في قرية زراعية شمال شرق المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "شخصين قُتلا واُصيب ثالثاً في نزاعٍ عائلي تطور

بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر أمني من محافظة ديالى، الخميس (26 كانون الأول 2019)، بأن قوات الجيش قصف 3 مواقع لداعش في المناطق الواقعة بين محافظتي ديالى صلاح الدين.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "قوات الجيش قصف بالهاونات 3 مواقع لت

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