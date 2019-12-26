2019/12/26 | 12:44 - المصدر: الاتجاه برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحالفان يعتزمان الطعن بقانون الانتخابات الجديد: مرر بدون تحقيق نصاب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتجاه برس الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/26 | 12:44.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتجاه برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحالفان يعتزمان الطعن بقانون الانتخابات الجديد: مرر بدون تحقيق نصاب) نشر أولاً على موقع (الاتجاه برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحالفان يعتزمان الطعن بقانون الانتخابات الجديد: مرر بدون تحقيق نصاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتجاه برس).