2019/12/26 | 12:47 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وسائل اعلام لبنانية، اليوم الخميس، بأن موجة برد قوية محملة بالأمطار والثلوج اجتاحت لبنان من الأمس.وقالت سيستمر المنخفض الجوي الذي ضرب لبنان منذ مساء الثلاثاء، الذي عرف باسم “العاصفة لولو”، في التسبب بأضرار مادية، كونه مصحوبا برياح قوية وأمطار غزيرة وتساقط للثلوج على المرتفعات.وفاضت الطرق الرئيسية في البلاد بمياه الأمطار والصرف الصحي، مما أدى

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السيول والثلوج تجتاح لبنان وكالة صدى الاعلام للانباء.

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