2019/12/26 | 12:51 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشعل الفنان المصري محمد رمضان، الجدل مجددا على مواقع التواصل الاجتماعي حينما ظهر وقد أحاطت به 14 عارضة خلال الإعلان عن أغنيته الجديدة المقرر طرحها بداية العام المقبل.ونشر رمضان صورة من أغنيته الجديدة “رايحين نسهر” على صفحته في تطبيق إنستغرام لتشويق جمهوره للفيديو كليب الجديد.وظهر رمضان ممسكا بسيجار، وحوله 14 فتاة حسناء، يمسكن “ولاعات”

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محمد رمضان يروج لأغنيته الجديدة بـ14 فتاة وسيجار وكالة صدى الاعلام للانباء.

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