2019/12/26 | 12:52 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدو أن “الأرقام الخفية” لها تأثير عميق على حياتنا، من المواعدة عبر الإنترنت والوقوع في الحب، إلى التلاعب بقراراتنا عبر الإعلانات المستهدفة والأخبار المزيفة.وفي محاضرات “المعهد الملكي” لعيد الميلاد هذا العام، تستكشف عالمة الرياضيات هانا فراي، كيف يمكن للرياضيات والأرقام وأنماط البيانات المساعدة في شرح التجارب الإنسانية للحياة.وتطرح أيضا الأسئلة الأخلاقية الكبيرة حول

هناك تفاصيل اخرى بخصوص باحثة تتحدث عن القوة الخفية للرياضيات وتأثيرها على حياتنا دون إدراكنا وكالة صدى الاعلام للانباء.

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