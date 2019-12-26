نائب عن البناء: لن تكون هناك انتخابات لمجالس المحافظات خلال المرحلة الحالية

2019/12/26 | 12:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد النائب عن تحالف البناء حسين عرب، عدم وجود انتخابات لمجالس المحافظات خلال المرحلة الحالية، وذلك لأن الانتخابات ستبقى رهينة التعديلات الدستورية والتي قد تتضمن إلغاء مجالس المحافظات بشكل نهائي.

وقال عرب في تصريح، إن الحاجة انتفت لمجالس المحافظات، ولن تكون هناك انتخابات للمجالس خلال المرحلة الحالية، لافتا الى ان انتخابات مجالس المحافظات تعتمد على التعديل الدستوري الذي سيتم خلال الدورة البرلمانية المقبلة، حيث سيكون الغاء مجالس المحافظات بموافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب من ضمن هذه التعديلات باعتبارها حلقة زائدة.

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