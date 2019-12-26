2019/12/26 | 12:55 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حاولت “فيسبوك” إرضاء مستخدمي تطبيقاتها واجتذاب مستخدمين جدد وأطلقت عام 2019 العديد من الميزات والتقنيات التي نالت إعجاب الملايين.الوضع الداكن في تطبيق “مسنجر”:أضافت “فيسبوك” في مارس العام الجاري ميزة “الوضع الداكن” أو Dark Mode على تطبيق “مسنجر” المخصص للمراسلة والمكالمات، ولقيت هذه الميزة اهتماما كبيرا من قبل مستخدمي هذا التطبيق.ميزة الاتصال الجماعي عبر

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أبرز ما قدمته فيسبوك لمستخدميها عام 2019 وكالة صدى الاعلام للانباء.

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