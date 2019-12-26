2019/12/26 | 12:55 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، عن ضبط 11 عبوة ناسفة داخل وكر تابع لعصابات داعش الارهابية في مجمع الرشاد بمحافظة كركوك.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة صدى، ان “مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية ضبطت وكر تابع لعصابات داعش الإرهابية في مجمع نهروان بناحية الرشاد في محافظة كركوك”.وأضافت

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط 11 عبوة ناسفة داخل وكر لداعش في كركوك وكالة صدى الاعلام للانباء.

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