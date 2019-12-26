إعادة قرابة 4000 لاجئ عراقي من سوريا وتركيا إلى البلاد خلال العام الحالي

2019/12/26 | 13:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الخميس، إعادة قرابة أربعة الآف لاجئ عراقي من سوريا وتركيا إلى البلاد خلال العام الحالي.وقال مدير عام دائرة شؤون الهجرة في الوزارة طالب أصغر دوسة، إن “الوزارة أعادت 3905 عراقي من المتواجدين في سوريا وتركيا طوعياً ضمن برنامجها العودة الطوعية الأسبوعية المجانية”، مبيناً أن “رحلة العودة لللاجئين […]

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