العلم يحسم..”النودلز” تسبب عدة أمراض وربما السرطان

2019/12/26 | 13:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ تعتبر المكرونة سريعة التحضير “النودلز” هي طبق مريح ولذيذ ومشهور في جميع أنحاء العالم، حيث تعد الصين المستهلك الأول عالميًا لها، والولايات المتحدة في المرتبة السادسة في مبيعات المكرونة الفورية، حيث تم بيع 4.1 مليار وحدة في عام 2017.وفقًا لما ذكره موقع “healthy and natural world” الطبي، فقد أظهرت الدراسات أن تناول المكرونة […]

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