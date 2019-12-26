طلوبي: نرفض ترشيح أي شخصية لا تتناسب مع إرادة الشعب وتوجهات المرجعية العليا

2019/12/26 | 13:03 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /SNG- عضو كتلة سائرون النيابية صباح طلوبي، اليوم الخميس، رفض كتلته لترشيح أي شخصية لا تتناسب مع إرادة الشعب وتوجهات المرجعية العليا.وقال طلوبي في بيان تلقت /SNG/،نسخة منه، ان “هنالك قناة فضائية روجت لخبر لا يمت للحقيقة بصلة مفاده عقد صفقة لتمرير مرشح معين مقابل حصول كتلة سائرون على منصب المحافظ في ...

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