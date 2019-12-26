الديمقراطي الكردستاني: قانون الانتخابات يلحق اقل الاضرار بحزبنا

2019/12/26 | 13:03 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ SNG- أكد مسؤول مؤسسة الانتخابات في الحزب الديمقراطي خسرو كوران، اليوم الخميس، ان قانون الانتخابات التشريعية تم اقراره رغم عدم موافقة الكرد داخل مجلس النواب، مبيناً ان القانون يلحق اقل الاضرار بالحزب الديمقراطي نسبة للجهات الاخرى.وقال كوران في تصريحات صحفية انه “كان من المخطط ان يكون العراق دائرة انتخابية واحدة، او تكون المحافظة الواحدة ...

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