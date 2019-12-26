تربية كركوك تعلن تأجيل نتائج التعيينات إلى اشعار اخر

2019/12/26 | 13:03 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {كركوك: الفرات نيوز} اعلنت المديرية العامة لتربية كركوك، الخميس، عن تأجيل اعلان نتائج التعينيات على ملاكها الى اشعار آخر.

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