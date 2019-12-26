السيد عمار الحكيم يعزي برحيل البروفيسور مجيد الماشطة ويستذكر مناقبه

2019/12/26 | 13:03 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} عزى رئيس تيار الحكمة الوطني، السيد عمار الحكيم، بوفاة البروفيسور العراقي مجيد الماشطة.

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