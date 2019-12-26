2019/12/26 | 13:05 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن علماء رياضيات وفيزياء من جامعة Liaoning الصينية عن تطويرهم تقنيات جديدة ستساعد في حل مشكلة النفايات الفضائية التي تهدد المحطة الفضائية والصواريخ والمركبات في الفضاء.وفي لقاء مع مجلة Journal of Laser Applications قال العالم تيامين ما المشارك في تطوير هذه التقنيات: “أصبحت النفايات الفضائية مشكلة حقيقية تهدد المحطة الدولية والمركبات والصواريخ والأقمار الصناعية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصين تطور تقنيات جديدة لمحاربة النفايات الفضائية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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