لاعبي النجف يقدمون شكوى لـ “الاتحاد الاسيوي” بعدم استلامهم مستحقاتهم المالية

2019/12/26 | 13:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … تقدم عدد من اللاعبين، بشكوى ضد إدارة نادي النجف الرياضي، لدى الاتحاد الاسيوي لكرة القدم بسبب عدم تسلم مستحقاتهم المالية.وقال مصدر في إدارة النادي في تصريج صحفي تابعته المستقلة، إن “لاعبي نادي النجف، تقدموا بشكوى لدى الاتحاد الاسيوي بسبب عدم حصولهم على المستحقات المالية ونسخة من عقودهم منذ انطلاق الدوري الممتاز”.وأضاف […]

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