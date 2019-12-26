2019/12/26 | 13:12 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ورد سؤال على صفحة مجمع البحوث الإسلامية بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، وهو كيف يمكن توزيع أي شيء أملاكه سواء أموال سائلة أو عقارات أو أراض أو ذهـب أو خلافه على أبنـائه وبناته في حيـاتـه؟.وأجاب المجمع قائلًا: إن الأصل هو أن تتصرف في مالك كيفما تشاء بما يعود عليك بالنفع في دينك ودنياك، وأن المال

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حكم توزيع الرجل أملاكه على أبنائه فى حياته وكالة صدى الاعلام للانباء.

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