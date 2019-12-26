هل من علاج للصلع؟.. نعم وهذه المرة حقيقي

2019/12/26 | 13:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طوَّر العلماء رقعة تنطوي على شحنة كهربائية جعلت فرو بعض الفئران ينمو من جديد.وأشاروا إلى أنها قد تكون علاجاً للأشخاص الذين يعانون من الصلع

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