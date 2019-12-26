جريزمان: انضمامي لبرشلونة لا علاقة له ببطولة دوري الأبطال

2019/12/26 | 13:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق

كشف الفرنسي أنطوان جريزمان، نجم برشلونة، عن سبب قراره بالرحيل عن أتلتيكو مدريد، واللعب بقميص البلوجرانا خلال الانتقالات الصيفية الماضية.





وقال جريزمان

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