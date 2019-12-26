من هو العيداني المرفوض في مسقط رأسه ورشح لرئاسة الحكومة

2019/12/26 | 13:12 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز..



بعيد الإعلان، رسمياً، عن استبعاد قصي السهيل من سباق تشكيل الحكومة العراقية الجديدة التي جرى التوافق، حتى الآ...

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