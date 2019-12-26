جريزمان: لم أنضم لبرشلونة من أجل دوري الأبطال

2019/12/26 | 13:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أنطوان جريزمان

كشف الفرنسي أنطوان جريزمان، نجم برشلونة، عن سبب قراره بالرحيل عن أتلتيكو مدريد، واللعب بقميص البلوجرانا خلال الانتقالات الصيفية الماضية.

وانتقل جريزمان إلى برشلونة في يوليو / تموز الماضي، بعد قيام النادي الكتالوني بتسديد الشرط الجزائي في عقده، والذي بلغ 120 مليون يورو.

وقال جريزمان في تصريحات لموقع “يويفا”: “لم أترك مدريد أتلتيكو للفوز بدوري أبطال أوروبا أو أحصل على المزيد من الألقاب”.

وأضاف: “انضممت إلى برشلونة لتعلم أسلوب جديد من اللعب، فلسفة جديدة، والنمو على المستوى الشخصي”.

وأكد مهاجم برشلونة، أنه ينبغي الاستمتاع بأقصى قدر باللعب إلى جانب أسطورة الفريق الحية، ليونيل ميسي، الذي لا يتكرر كثيرًا في ملاعب كرة القدم.

وصرح جريزمان “نتحدث عن لاعب ربما لن نراه مجددًا أو قد نرى مثله في غضون 40 عامًا.



علينا أن نستمتع به، سواء نحن زملاؤه في الملعب أو المشجعين في المدرجات أو مدربيه، لأن ما يفعله بالكرة أمر لا يصدق ومن المدهش رؤيته يلعب واللعب إلى جواره”.

وتناول جريزمان (28 عامًا) طفولته وكيف واجه صعوبات في البداية “بالتأكيد صغر حجمي كان يمثل مشكلة لي.



دائمًا ما كنت قصيرًا بشكل مبالغ فيه وكان علي الانتظار”.

وأردف “بالطبع، كانت فترة صعبة للغاية، لكني في النهاية كنت أنساها مع أصدقائي وزملائي، وكنت أحاول فقط التفكير في أن أقوم بما أحب، وهو لعب كرة القدم”.

وخاض جريزمان 23 مباراة بقميص برشلونة في جميع المسابقات حتى الآن، حيث سجل 8 أهداف وصنع 4 آخرين لزملائه.

المصـدر: كــووورة

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