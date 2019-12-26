شرطة كربلاء: سنعامل من يتظاهر خارج المكان المخصص للاحتجاجات معاملة المخرب والخارج عن القانون

2019/12/26 | 13:15 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - كربلاء

أكد مديرية شرطة كربلاء، الخميس (26 كانون الأول 2019) أنها ستتعامل مع من يتظاهر خارج المكان المخصص للاحتجاجات معاملة المخرب والخارج عن القانون.

يتبع.



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بغداد اليوم- نينوى

أعلنت هيأة الحشد الشعبي، الخميس (26 كانون الأول 2019)، وضع خطة لتأمين اختفالات المسيحيين بعيدي الميلاد ورأس السنة في محافظة نينوى.

وقال بيان للهيأة تلقته (بغداد اليوم)، إن "قوات الحشد وضعت خطة لحماية احتفالات المسي

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، الخميس (26 كانون الاول 2019)، عن القبض على عصابة متورطة بعمليات إرهابية واغتصاب وسطو مسلح شمالي العاصمة بغداد.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مفارز مديرية مكافحة اجرام بغدا

بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر أمني من محافظة ديالى، الخميس (26 كانون الأول 2019)، بمقتل وإصابة ثلاثة أشخاص بنزاع عائلي في قرية زراعية شمال شرق المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "شخصين قُتلا واُصيب ثالثاً في نزاعٍ عائلي تطور

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