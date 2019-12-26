مكافحة الارهاب يدعو منتسبيه المفسوخة عقودهم للالتحاق الاسبوع المقبل

2019/12/26 | 13:17 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا جهاز مكافحة الإرهاب، منتسبيه والموظفين المفسوخة عقودهم الى الإلتحاق بوحداتهم الأسبوع المقبل.وذكر بيان لجهاز المكافحة ، اليوم الخميس، أن “جهاز مكافحة الإرهاب يدعو منتسبيه من الضباط والمراتب من […]

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