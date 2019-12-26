2019/12/26 | 13:18 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت عدة دول عربية وعالمية، صباح اليوم، الخميس، ظاهرة فلكية نادرة تحدث للمرة الأولى منذ أكثر من 100 عام، وتسمى ظاهرة “الكسوف الشمسي الحلقى” أو “حلقة النار” كما أطلق عليها بعض علماء الفلك.والكسوف ظاهرة فلكية تحدث عندما يقع القمر بين الشمس والأرض، فعندها تختفي الشمس خلف القمر إما كليا أو جزئيا، ويرى القمر بحجم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كيف تتصرف الحيوانات وقت كسوف الشمس؟ وكالة صدى الاعلام للانباء.

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