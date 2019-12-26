2019/12/26 | 13:20 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت الفنانة فيفى عبده صورة جديدة عبر حسابها على انستجرام .و ظهرت فيفى عبده بفستان اسود اللون يبرز جمالها و اعتمدت على المكياج الثقيل لابراز الاطلالة و نالت الصورة اعجاب كبير من متابعيها و جاءت ابرز التعليقات : خمسة امواااة , قمررر يا فوفت , ما بتكبريش ابدا .يُذكر أن أحدث أعمال فيفى

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فيفى عبده تستعرض جمالها عبر إنستجرام ومتابعون ما بتكبريش أبدا وكالة صدى الاعلام للانباء.

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