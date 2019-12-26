بغداد تودع شهيداً اخر .. وفاة متظاهر بعد اصابته بقنبلة مسيلة للدموع

2019/12/26 | 13:22 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق افاد مصدر امني ،اليوم الخميس، بمقتل متظاهر بعد اصابته بقنبلة مسيلة للدموع في بغداد.وقال المصدر لـ”يس عراق”، إن “الشاب اليافع مكي جشمير من مواليد 1999، من مدينة الحرية أصيب بقنبلة مسيلة للدموع في رأسه في ساحة الوثبة ليلة امس”.واضاف ان “جشمير توفي اليوم متأثراً بجراح اصيب بها”.

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