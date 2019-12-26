العراق يعلن عودة 4 الاف لاجئ عراقي من تركيا

2019/12/26 | 13:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)….كشفت وزارة الهجرة و المهجرين اليوم الخميس عن اعادة (3,905) لاجئين عراقييين من سوريا وتركيا الى البلاد خلال العام الحالي .وذكر مدير عام دائرة شؤون الهجرة في الوزارة طالب اصغر دوسة في بيان أن “الوزارة أعادت (3,905) عراقيين من المتواجدين في سوريا وتركيا طوعيا ضمن برنامجها العودة الطوعية الاسبوعية المجانية”، مبينا ان “رحلة […]

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