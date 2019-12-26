2019/12/26 | 14:00 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت النائب عن ائتلاف النصر هدى سجاد مجلس النواب بإلغاء ضريبة الـ 20 ‎%‎ المفروضة على كارتات تعبئة خطوط الهاتف النقال المفروضة من عام 2015.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائبة تطالب بإلغاء ضريبة 20% على كارتات النقال وكالة صدى الاعلام للانباء.

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