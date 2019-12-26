لجنة الصالات تحدد موعد الاجتماع مع ممثلي أندية الدوري

2019/12/26 | 14:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعقد لجنة الصالات في اتحاد كرة القدم اجتماعاً مع ممثلي أندية الدوري الممتاز للموسم ٢٠٢٠/٢٠١٩ لتحديد موعد وآلية لانطلاق الدوري .

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