واع تنشر التعديل الاول لقانون الادارة المالية

2019/12/26 | 14:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة الانباء العراقية (واع) المقترح الخاص بالتعديل الاول لقانون الادارة المالية.

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