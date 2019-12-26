2019/12/26 | 14:05 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تنشر وكالتنا المقترح الخاص بالتعديل الاول لقانون الادارة المالية الاتحادية رقم 6 لسنة 2019.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثائق.. مقترح تعديل قانون الإدارة المالية) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثائق.. مقترح تعديل قانون الإدارة المالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).