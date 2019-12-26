بالفيديو.. رياح وأمطار وثلوج في لبنان بسبب العاصفة

2019/12/26 | 14:05 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} يستمر المنخفض الجوي الذي يضرب لبنان منذ مساء الثلاثاء، الذي عرف باسم "العاصفة لولو"، في التسبب بأضرار مادية، كونه مصحوبا برياح قوية وأمطار غزيرة وتساقط للثلوج على المرتفعات.

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