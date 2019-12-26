رابط ادخال بيانات “السلفة التكميلية” مصرف الرافدين

2019/12/26 | 14:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ تم اطلاق سلف موظفي الدولة الموطنة رواتبهم الكترونيا لدى مصرف الرافدين حيث تتراوح السلف التكميلية الإضافية لموظفي دوائر الدولة بين 5 و 10 و 15 و 20 و 25 مليون دينار .وحسب تقدير راتب الموظف وذلك عن طريق بطاقة الماستر كارد الدولية والموطنة رواتبهم حصرا لدى المصرف قال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان […]

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