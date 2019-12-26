2019/12/26 | 14:07 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر السومرية نيوز، مسودة مقترح التعديل الثاني لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014.يذكر أن جدول أعمال الجلسة رقم 26 والتي من المقرر عقدها اليوم، القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون التقاعد الموحد.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وكالة صدى الاعلام تنشر مسودة مقترح تعديل قانون التقاعد وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وكالة صدى الاعلام تنشر مسودة مقترح تعديل قانون التقاعد) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وكالة صدى الاعلام تنشر مسودة مقترح تعديل قانون التقاعد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).