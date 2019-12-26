بيان من شرطة كربلاء بشأن احداث الامس

2019/12/26 | 14:07 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت قيادة شرطة كربلاء، الخميس، بيانا على خلفية الاحداث التي شهدتها المحافظة امس، فيما اشارت الى انها ستتعامل مع كل من يريد حرف المظاهرات عن مسارها السلمي.وقالت القيادة في […]

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