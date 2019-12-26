“بالصور”.. العثور على مواطن مقيد وملقي بالعراء في ميسان

2019/12/26 | 14:13 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان: يس عراق عثرت القوات الامنية ،اليوم الخميس، على مواطن مقيد وملقي بالعراء في محافظة ميسان.وقال المصدر لـ”يس عراق”، إن “القوات الامنية عثرت على المواطن محمد العبادي مرميا بالقرب من سيطرة الحولي، وذلك بعد اختطافه لمدة ١٠ ايام العثور”.

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