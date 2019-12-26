رغم العقوبات.. إيران تصدر بضائع وسلع بقيمة 60 مليار دولار خلال 9 اشهر

2019/12/26 | 14:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مسؤول دائرة تنمية صادرات السلع والخدمات بمنظمة تنمية التجارة الايرانية فرهاد نوري، أن حجم التجارة الخارجية بلغ 60 مليار دولار خلال الاشهر التسعة الاخيرة.

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