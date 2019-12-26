الحشد يعلن وضع خطة لحماية احتفالات المسيحيين في نينوى

2019/12/26 | 14:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- نينوى

أعلنت قوات الحشد الشعبي في قاطع عمليات نينوى، اليوم الخميس، وضع خطة لحماية احتفالات المسيحيين بعيدي الميلاد ورأس السنة الميلادية في المناطق المسيحية

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