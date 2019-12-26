2019/12/26 | 14:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - كردستان

اعلنت قوات الدفاع الشعبي الجناح المسلح لحزب العمال الكردستاني، الخميس (26 كانون الأول 2019)، استمرار الاشتباكات مع الجيش التركي، لافتة الى انها نفذت عمليتين مؤخرا.

وقالت القوات في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "المقاتلين نفذوا قبل يومين عملية نوعية في منطقتي سرحد وجولميرك، التي تقع بين زاخو ومناطق الحدود الكردية التركية، واسفرت، عن مقتل جنديين تركيين".

واضاف البيان ان "القوات نفذت عملية نوعية اخرى في نفس اليوم، بمنطقة جلي، دون توفر معلومات عن حصيلة القتلى والجرحى في صفوف الاتراك".

بغداد اليوم - كربلاء

أكدت قيادة شرطة محافظة كربلاء، الخميس (26 كانون الأول 2019) أنها ستتعامل مع من يتظاهر خارج المكان المخصص للاحتجاجات معاملة المخرب والخارج عن القانون.

وقالت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تم تحديد مكان التظاه

بغداد اليوم- نينوى

أعلنت هيأة الحشد الشعبي، الخميس (26 كانون الأول 2019)، وضع خطة لتأمين اختفالات المسيحيين بعيدي الميلاد ورأس السنة في محافظة نينوى.

وقال بيان للهيأة تلقته (بغداد اليوم)، إن "قوات الحشد وضعت خطة لحماية احتفالات المسي

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، الخميس (26 كانون الاول 2019)، عن القبض على عصابة متورطة بعمليات إرهابية واغتصاب وسطو مسلح شمالي العاصمة بغداد.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مفارز مديرية مكافحة اجرام بغدا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مقتل جنديين تركيين بهجوم لحزب العمال الكردستاني قرب الحدود العراقية -التركية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مقتل جنديين تركيين بهجوم لحزب العمال الكردستاني قرب الحدود العراقية -التركية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).