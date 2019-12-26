2019/12/26 | 14:20 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الهجرة و المهجرين، الخميس، عن اعادة (3,905) لاجئا عراقيا من سوريا وتركيا الى البلاد خلال العام الحالي ضمن تنفيذ برنامج العودة الطوعية المجانية.وقال مدير عام دائرة شؤون الهجرة بالوزارة طالب اصغر دوسة في بيان وتلقته وكالة صدى، إن “الوزارة إعادت (3,905) عراقيا من المتواجدين في سوريا و تركيا طوعيا ضمن برنامجها العودة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الهجرة تعيد (4) الاف لاجئا عراقيا من سوريا و تركيا خلال 2019 وكالة صدى الاعلام للانباء.

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