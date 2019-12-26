2019/12/26 | 14:21 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الخميس، إن الصين وإيران وروسيا سيجرون مناورات بحرية مشتركة تبدأ يوم غد الجمعة في المحيط الهندي وبحر عُمان وسط تصاعد التوترات في المنطقة بين إيران وواشنطن.وقال وو تشيان المتحدث باسم الوزارة إن “الصين سترسل المدمرة شينينغ المزودة بصواريخ موجهة إلى التدريبات التي تستمر من 27 إلى 30 كانون الأول

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مناورات عسكرية بحرية بين الصين وروسيا وإيران وكالة صدى الاعلام للانباء.

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