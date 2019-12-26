كتلة صادقون تتهم أطرافا بمحاولة رفض جميع المرشحين للإبقاء على الفوضى

2019/12/26 | 14:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتهمت كتلة صادقون النيابية أطرافا سياسية لم تسمها، بمحاولة رفض جميع المرشحين لإبقاء الفوضى في البلاد.

وقال النائب عن الكتلة محمد البلداوي في تصريح، إن بعض الأطراف السياسية تحاول جاهدة رفض جميع الأسماء المقدمة لشغل منصب رئيس الوزراء، من أجل تقويض عمل مؤسسات الدولة، والإبقاء على حالة الفوضى والتخبط.

وأضاف البلداوي، أن البعض سيرفض جميع الأسماء لا لشيء، فقط لإعاقة العمل المؤسساتي والبحث عن مكاسب سياسية.

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