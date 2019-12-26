2019/12/26 | 14:23 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواصلت الاحتجاجات في هونغ كونغ، اليوم الخميس، ضد حكومة الإقليم في مختلف الأماكن، تزامنا مع احتفالات أعياد الميلاد.وبحسب صحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ” الصينية، اندلعت مواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين الذين تجمعوا في مراكز التسوق ومناطق أخرى، ورددوا شعارات مختلفة.وأضافت أن قوات الأمن استخدمت الغاز المسيل للدموع و”رذاذ الفلفل” من أجل تفريقهم، مشيرة إلى اعتقال

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هونغ كونغ تواصل احتجاجاتها تزامنا مع احتفالات عيد الميلاد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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