2019/12/26 | 14:28 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت جلسة البرلمان برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس بشير الحداد.ويتضمن جدول اعمال جلسة اليوم 4 فقرات أبرزها القراءة الثانية لمقترح التعديل الثاني لقانون التقاعد الموحد.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بدء جلسة البرلمان برئاسة بشير الحداد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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