2019/12/26 | 14:28 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طوكيو-(أ ف ب) – اعتقل نائب في البرلمان الياباني للاشتباه بقبوله رشى تقدر بعشرات ألوف الدولارات من شركة كانت تسعى لبناء كازينو، وفق مكتب الادعاء العام في طوكيو.وأفاد بيان صادر عن المدعي العام أن تسوكاسا أكيموتو، العضو السابق في حزب رئيس الوزراء شينزو آبي الحاكم، تلقى ثلاثة ملايين ين نقدا عام 2017 (نحو 27 […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال نائب ياباني فاسد.. ماذا فعل؟) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال نائب ياباني فاسد.. ماذا فعل؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).